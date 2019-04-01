На дорогах заблокированы 316 транспортных средств: 911 подводит итоги прошедшей недели

В Национальном центре кризисного управления СС МЧС РА в период с 25 по 31 марта зарегистрировано 275 случаев, из которых 117 – чрезвычайные.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что за указанный период было зарегистрировано 109 бытовых вызовов, 38 пожаров, 49 ДТП, в результате которых погибли 3 человека и пострадали 62. В результате оперативно-спасательных действий спасены 10 граждан. Зафиксировано 38 случаев блокирования транспортных средств из-за погодных условий. Спасатели оказали помощь 480 гражданам и доставили в безопасное место 316 транспортных средств, заблокированных на автодорогах.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 16 случаев отравления, в результате которых погибли 2 человека, 24 пострадали.

МЧС РА призывает как в быту, так и на дорогах быть максимально бдительными и соблюдать элементарные правила безопасности.