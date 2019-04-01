Mirror: умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, сыгравшая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Голдфингер" (Goldfinger), умерла в возрасте 77 лет. Об этом в воскресенье сообщил таблоид Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.

"Нам очень жаль, что Таня Мале, которая сыграла Тилли Мастерсон в "Голдфингере", умерла", - цитирует газета заявление менеджеров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Свою карьеру Мале начала в качестве модели. В 1964 году она сыграла роль девушки Бонда, ее напарником выступил Шон Коннери.