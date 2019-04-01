Сотрудники Национального академического театра оперы и балета проводят акцию протеста: несколько деятелей на встрече с премьер-министром

У здания правительства РА сотрудники Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна проводят акцию протеста. Как передает «Арменпресс», сотрудники выражают недовольство решением Министерства культуры Армении об увольнении директора театра Константина Орбеляна. Они хотят встретиться с премьер-министром Армении и представить свою проблему.

" Я затрудняюсь говорить что-либо относительно правовой стороны, но не хотела бы, чтобы Орбелян не был бы в театре. Он оправдал себя в качестве директора”,- сказала в беседе с журналистами танцовщица Сона Варданян.

Пресс-секретарь премьер-министра Владимир Карапетян подошел к участникам акции протеста и отметил, что их голос будет услышан. Он передал собравшимся, чтобы они выбрали группу для встречи с премьер-министром. Несколько участников акции протеста уже встречаются с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Приказом исполняющего обязанности министра культуры РА Назени Гарибян А. Константин Орбелян был освобожден от должности директора Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна. Но Орбелян продолжит занимать пост художественного руководителя Национального академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна.