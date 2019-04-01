Петиция за отмену Brexit собрала больше 6 млн подписей

Петиция с требованием отмены Brexit и сохранения членства Великобритании в составе Евросоюза в воскресенье преодолела отметку в 6 млн собранных подписей. Это ходатайство получило наиболее широкую поддержку из всех петиций, когда-либо размещавшихся на сайте парламента Великобритании, и британские законодатели в понедельник посветят ему дебаты.

Ранее правительство страны отреагировало на петицию, заявив, что не будет отказываться от Brexit, так как намерено уважать результаты референдума 2016 года и вместе с парламентом работать над утверждением сделки, которая обеспечит выход Соединенного Королевства из ЕС,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По итогам проведенного в июне 2016 года референдума, на который был поставлен вопрос о необходимости выхода Великобритании из европейского сообщества, 17,4 млн британцев (51,9% голосовавших) высказались за проведение Brexit. 16,1 млн человек (48,1%) проголосовали за то, чтобы страна осталась в ЕС. По данным опроса, опубликованным социологической службой YouGov в начале месяца, сейчас 61% британцев хотят, чтобы Соединенное Королевство не выходило из Евросоюза, в то время как 39% готовы поддержать "развод" Лондона и Брюсселя на условиях, прописанных в проекте соглашения о Brexit, утвержденном Евросоюзом, но пока так и не получившем одобрения британского парламента.