Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля
Лидер украинской партии "Движение новых сил" и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что не вернется на Украину 1 апреля после проведения в стране выборов главы государства, как обещал ранее.
"Я сразу сказал, что прилечу на Украину 1 апреля, если [президент Украины Петр] Порошенко не пройдет во второй тур. Пока я этого не вижу", - говорится в сообщении Саакашвили, опубликованном в воскресенье на сайте издания "Новое время".
Ранее экс-губернатор Одесской области заявлял, что уже имеет на руках электронный билет и собирается вернуться в страну сразу после проведения выборов на Украине,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
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