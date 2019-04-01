Порошенко и Зеленский объявили о предстоящих дебатах перед вторым туром

Президент Украины Петр Порошенко считает, что перед вторым туром президентских выборов обязательно должны пройти дебаты кандидатов. Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что готов принять в них участие.

"Выборы - во втором туре. Ключевым элементом должны быть предвыборные дебаты", - сказал Петр Порошенко журналистам в воскресенье в Киеве,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Я готов. Я открытый человек, я готов к любому интервью. У меня очень мало времени в жизни", - сказал Зеленский на брифинге в штабе в Киеве, отвечая на вопрос о том, готов ли он выйти на дебаты с Порошенко.