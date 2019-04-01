Специалисты у тигра Ереванского зоопарка диагностировали лейкоз: на консилиум приглашены местные и иностранные специалисты

В начале прошлой недели у одного из тигров зоопарка по имени Бинго проявились признаки нездоровья.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Ереванского зоопарка, тигр был слабым, мало выходил на прогулку и была очевидна потеря активности . После профессиональной помощи ветеринара у тигра появились признаки выздоровления. Однако в пятницу ухаживающие за животным заметили у него кровотечение из носа.

Был приглашен онлайн консилиум с участием главных ветеринаров московского, тегеранского и амстердамского зоопарков, в ходе которого было принято решение о наркозе животного, для осмотра сонографией и взятия биологических образцов для определения диагностики дальнейшего хода и лечения. Сонография показала, что у животного есть почечная недостаточность, а в результате лабораторных анализов крови был диагностирован лейкоз.

После установления диагноза вновь был приглашен онлайн-консилиум. Сейчас разрабатывается схема лечения, а в ближайшее время в Армению прибудут коллеги для ознакомления с ситуацией на месте и оказания профессиональной помощи.