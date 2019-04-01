Мадуро сообщил о принятии месячного плана электроснабжения Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что властями разработан 30-дневный план электроснабжения страны.

Президент, выступая по государственному телевидению, заявил, что план предусматривает рациональное использование, распределение и генерирование энергоресурсов в течение 30 дней с упором на гарантированное обеспечение населения водой.

Как сообщалось, в Венесуэле 1 апреля объявлен сокращенным рабочим днем, продлена отмена занятии в учебных заведениях в связи с нехваткой электроэнергии,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Выступления сторонников властей Венесуэлы и их противников, поддерживающих оппозицию, прошли в воскресенье в венесуэльской столице.

Демонстрации начались по призывам президента страны Николаса Мадуро и провозгласившего себя временным президентом лидера оппозиции Хуана Гуайдо на фоне очередного масштабного отключения электроэнергии, которое наблюдается в 20 из 23 штатов страны, включая Каракас.