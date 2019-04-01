На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги, на некоторых участках - туман

На территории Армении 1 апреля по состоянию на 08:00 есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Как передает «Арменпресс», МЧС Армении сообщает, что перевал Варденяц и дороги Алагяз-Чарчакис, Алагяз-Меликгюх Арагацотнской области и повороты Дилижана закрыты для грузовых машин и машин с прицепом. Труднопроходима автодорога Сотк-Карвачар. На автодорогах Сараван-Зангер и Капан-Горис Сюникской области гололед.

В Степанаване, Спитаке, Ванадзоре Лорийской области, Раздане, Чаренцаване, Абовяне Котайкской области и Апаране Арагацотнской области идет снег.

Согласно информации, полученной из Дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии, дорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.