Явка на выборах президента Украины превысила 45% по данным из 36 округов  

Явка на президентских выборах на Украине превысила 45 процентов по результатам обработки данных 36 из 199 избирательных округов по состоянию на 15:00, сообщается на сайте ЦИК.

Изначально ЦИК давал явку по состоянию на 11:00 (по ереванскому времени в 12:00) — по результатам обработки данных 36 из 199 избирательных округовв, явка на то время составила 16,66 процента. Позже ЦИК сообщил о первых данных на 15:00, по результатам обработки данных десяти округов явка была 43,86 процента.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, согласно последним данным на сайте ЦИК, явка составила 45,22 процента избирателей по результатам обработки данных 36 из 199 округов. При этом порога явки согласно украинскому законодательству на выборах нет.

Выборы президента проходят на Украине в воскресенье. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов, что является рекордом. В президентской гонке лидирует шоумен Владимир Зеленский, за неделю до выборов его рейтинг превысил 30 процентов. Действующего главу государства Петра Порошенко готовы поддержать около 17 процентов граждан, лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко — 12,5 процента. Социологи полагают, что будущий президент определится во втором туре.