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Габриел Саркисян  — 18-й на турнире   в Шарже


Член национальной сборной  РА  по шахматам Габриел Саркисян   завершил  выступления  в  Шарже.

Как  передает Арменпресс, в  последнем - 9 туре  турнира в  ОАЭ Саркисян поделил очко в  игре  с представителем Индии Дипаном Чакраварти.  Набрав 6 очков  из 9 возможных, Габриел Саркисян  занял 18-е место,   отстав  от  лидеров  на 1  очко.

В крупном международном турнире  «Шаржа мастерс» принимают участие  178 шахматистов  из 31 страны, в  том числе – 35 гроссмейстеров.

 

 




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