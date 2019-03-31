Габриел Саркисян  — 18-й на турнире   в Шарже

Член национальной сборной РА по шахматам Габриел Саркисян завершил выступления в Шарже.

Как передает Арменпресс, в последнем - 9 туре турнира в ОАЭ Саркисян поделил очко в игре с представителем Индии Дипаном Чакраварти. Набрав 6 очков из 9 возможных, Габриел Саркисян занял 18-е место, отстав от лидеров на 1 очко.

В крупном международном турнире «Шаржа мастерс» принимают участие 178 шахматистов из 31 страны, в том числе – 35 гроссмейстеров.