«Пюник» избежал поражения,   матч  «Лори»-«Арарат» завершился  вничью

Состоялись еще 2 матча 24 тура в Высшей лиге первенства Армении по футболу.

Как передает Арменпресс, «Бананц» принимал у себя «Пюник». На 4-й минуте «Бананц» открыл счет – гол забил Ваагн Айвазян. В дополнительное время Румян Овсепян из «Пюника» сравнял счет - 1:1.

«Лори» принимал у себя «Арарат». Этот матч также окончился ничьей - 2:2. Из ванадзорцев отличились Нана Антви и Джонел Дезире, а из араратцев – Вардан Арзоян и Саркис Метоян.

4-я игра 24 тура состоится 1 апреля – встретятся «Арцах» и «Гандзасар Капан».