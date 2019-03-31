«Пюник» избежал поражения, матч «Лори»-«Арарат» завершился вничью
Состоялись еще 2 матча 24 тура в Высшей лиге первенства Армении по футболу.
Как передает Арменпресс, «Бананц» принимал у себя «Пюник». На 4-й минуте «Бананц» открыл счет – гол забил Ваагн Айвазян. В дополнительное время Румян Овсепян из «Пюника» сравнял счет - 1:1.
«Лори» принимал у себя «Арарат». Этот матч также окончился ничьей - 2:2. Из ванадзорцев отличились Нана Антви и Джонел Дезире, а из араратцев – Вардан Арзоян и Саркис Метоян.
4-я игра 24 тура состоится 1 апреля – встретятся «Арцах» и «Гандзасар Капан».
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