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«Пюник» избежал поражения,   матч  «Лори»-«Арарат» завершился  вничью


Состоялись еще 2 матча  24 тура в Высшей лиге  первенства  Армении по футболу.

Как  передает Арменпресс,  «Бананц» принимал у  себя  «Пюник». На  4-й минуте «Бананц» открыл счет – гол забил Ваагн Айвазян.   В дополнительное время Румян Овсепян из «Пюника» сравнял  счет - 1:1.

«Лори» принимал  у  себя  «Арарат». Этот матч также окончился ничьей - 2:2. Из ванадзорцев  отличились Нана Антви и Джонел Дезире, а  из араратцев – Вардан Арзоян и Саркис Метоян.

4-я игра 24 тура  состоится 1 апреля – встретятся «Арцах» и «Гандзасар Капан».

 




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