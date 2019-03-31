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40 дней со дня смерти Луиз Манукян Симон — в  Святом Престоле  Эчмиадзина  отслужен заупокойный  молебен


Духовенство Св.Престола Эчмиадзина во главе  с Первоиерархом  Армянской Апостольской церкви, Католикосом  Всех Армян Гарегином  II, 31 марта  присутствовали на  заупокойном  молебне  в церкви Св.Гаяне. 

Богослужение  провел архимандрит Тадевос Чирекчян. В завершение  был совершен чин  за упокой  души великого благотворителя Армянской Апостольской церкви, Св.Престола Эчмиадзина, многолетнего главы Армянского Всеобщего Благотворительного Союза госпожи  Луиз Манукян Симон – по случаю сороковин со дня ее смерти.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-канцелярии  Св.Престола Эчмиадзина. 

Полный  текст патриаршего обращения   Католикоса  Всех Армян Гарегина  II  читайте  на сайте  Арменпресс на армянском.




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