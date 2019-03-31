40 дней со дня смерти Луиз Манукян Симон — в  Святом Престоле  Эчмиадзина  отслужен заупокойный  молебен

Духовенство Св.Престола Эчмиадзина во главе с Первоиерархом Армянской Апостольской церкви, Католикосом Всех Армян Гарегином II, 31 марта присутствовали на заупокойном молебне в церкви Св.Гаяне.

Богослужение провел архимандрит Тадевос Чирекчян. В завершение был совершен чин за упокой души великого благотворителя Армянской Апостольской церкви, Св.Престола Эчмиадзина, многолетнего главы Армянского Всеобщего Благотворительного Союза госпожи Луиз Манукян Симон – по случаю сороковин со дня ее смерти.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-канцелярии Св.Престола Эчмиадзина.

Полный текст патриаршего обращения Католикоса Всех Армян Гарегина II читайте на сайте Арменпресс на армянском.