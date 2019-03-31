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Перевал Варденяц,  автодороги Алагяз-Чарчакис и Алагяз-Меликгюх  закрыты


На  территории Армении,   по данным  на 10:20 часов  31-го марта,   есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц,  автодороги Алагяз-Чарчакис и Алагяз-Меликгюх  закрыты

На автодороге Ланджик-Мастара, на межобщинных автодорогах регионов Апаран, Арагац Арагацотнской области и Ашоцк, Амасия Ширакской  области наблюдается гололедица.

На  перевале  Мегри  Сюникской  области  снегопад.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, на поворотах Дилижана,  автодороге Каджаран-Горис,  и на  перевале  Мегри Сюникской  области  —  туман. На дорогах Гюмри-Ашоцк и  Сараван-Зангер — метель.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на  автомобилях с зимними шинами.

Согласно информации, полученной  из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

 С 30 июня-2018 до 31 марта  на 139 км трассы  Ереван-Мегри  идут строительные  работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт.

На автодороге Татев-Агван Сюникской  области   28 марта  произошел камнепад, в  результате чего 11-12-й км дороги односторонне закрыт.




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