На территории Армении, по данным на 10:20 часов 31-го марта, есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц, автодороги Алагяз-Чарчакис и Алагяз-Меликгюх закрыты

На автодороге Ланджик-Мастара, на межобщинных автодорогах регионов Апаран, Арагац Арагацотнской области и Ашоцк, Амасия Ширакской области наблюдается гололедица.

На перевале Мегри Сюникской области снегопад.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, на поворотах Дилижана, автодороге Каджаран-Горис, и на перевале Мегри Сюникской области — туман. На дорогах Гюмри-Ашоцк и Сараван-Зангер — метель.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

С 30 июня-2018 до 31 марта на 139 км трассы Ереван-Мегри идут строительные работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт.

На автодороге Татев-Агван Сюникской области 28 марта произошел камнепад, в результате чего 11-12-й км дороги односторонне закрыт.