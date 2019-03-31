Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

4 человека пострадали в  результате  ДТП на Егвардском перекрестке


30 марта   в 22:35 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на Аштаракском шоссе  произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима  помощь спасателей.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на Егвардском перекрестке столкнулись автомобили   Toyota Corolla  (водитель М.Г.,  1992 г/р)   и  Volkswagen Golf 4    (водитель Д.С.,  1994 г/р).

До прибытия  спасателей  водителей  госпитализировали в  МЦ Армения, где  их состояние  оценили соответственно как тяжелое и средней  тяжести.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, пассажир Volkswagen Golf 4 Р.А. (1997 г/р) доставлен в  МЦ «Астхик», где  его состояние  оценили как удовлетворительное. А пассажира Toyota Corօlla  А.П. (1993 г/р) – в МЦ Армения, его состояние  оценили   как   средней  тяжести.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации