4 человека пострадали в  результате  ДТП на Егвардском перекрестке

30 марта в 22:35 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на Аштаракском шоссе произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на Егвардском перекрестке столкнулись автомобили Toyota Corolla (водитель М.Г., 1992 г/р) и Volkswagen Golf 4 (водитель Д.С., 1994 г/р).

До прибытия спасателей водителей госпитализировали в МЦ Армения, где их состояние оценили соответственно как тяжелое и средней тяжести.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, пассажир Volkswagen Golf 4 Р.А. (1997 г/р) доставлен в МЦ «Астхик», где его состояние оценили как удовлетворительное. А пассажира Toyota Corօlla А.П. (1993 г/р) – в МЦ Армения, его состояние оценили как средней тяжести.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.