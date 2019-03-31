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Спасатели потушили пожар в  селе Арегнадем Ширакской  области


31  марта    в  02:20 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что в  селе Арегнадем Ширакской  области горит крыша дома.

На место выехали 2  боевых расчета  пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, выяснилось, что горит крыша дома  на 1-й ул. и крыша хлева.

Пожар был купирован в 03:10 часов, потушен в 04:47.

Сгорели деревянные  части крыши (около 8 кв/м) и крыша хлева  полностью (30 кв/м).




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