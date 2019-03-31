Спасатели потушили пожар в селе Арегнадем Ширакской области
31 марта в 02:20 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Арегнадем Ширакской области горит крыша дома.
На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что горит крыша дома на 1-й ул. и крыша хлева.
Пожар был купирован в 03:10 часов, потушен в 04:47.
Сгорели деревянные части крыши (около 8 кв/м) и крыша хлева полностью (30 кв/м).
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