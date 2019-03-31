Спасатели потушили пожар в  селе Арегнадем Ширакской  области

31 марта в 02:20 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что в селе Арегнадем Ширакской области горит крыша дома.

На место выехали 2 боевых расчета пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, выяснилось, что горит крыша дома на 1-й ул. и крыша хлева.

Пожар был купирован в 03:10 часов, потушен в 04:47.

Сгорели деревянные части крыши (около 8 кв/м) и крыша хлева полностью (30 кв/м).