Близ Чаренцавана столкнулись 4 автомобиля — пассажир одного  из них доставлен в  больницу

31 марта в 09:49 часов в службу «911» МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе Ереван-Севан, близ Чаренцавана, произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

На место выехал оперативная группа пожарно-спасательного отряда Спасательной службы МЧС РА.

Выяснилось, что на 31 км трассы М-4 Ереван-Севан, столкнулись автомобили Toyota Alphard (водитель Г.М.), Lada 2110 (водитель С.Б.), Lada 2115 (водитель В.А.) и Lada 2109 (водитель Г.Г.). В результате столкновения Toyota Alphard перевернулась.

До прибытия спасателей пассажиры Lada 2110 Н.М. (1991 г/р), С.Б. (1986 г/р), А.Д. (1985 г/р) госпитализированы в Чаренцаванский МЦ. Их состояние оценено как удовлетворительное.

Спасатели обесточили машины и перекрыли подачу газа.