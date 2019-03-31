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Близ Чаренцавана столкнулись 4 автомобиля — пассажир одного  из них доставлен в  больницу


31  марта    в  09:49 часов  в  службу  «911»  МЧС РА поступил сигнал о том, что на трассе  Ереван-Севан, близ Чаренцавана,  произошло ДТП, есть пострадавшие, необходима  помощь спасателей.

На место выехал   оперативная группа   пожарно-спасательного отряда Спасательной  службы  МЧС РА.

Выяснилось, что на  31 км трассы М-4 Ереван-Севан, столкнулись автомобили Toyota Alphard (водитель Г.М.), Lada 2110 (водитель С.Б.),  Lada 2115  (водитель В.А.) и  Lada 2109 (водитель Г.Г.). В результате  столкновения  Toyota Alphard перевернулась.

До прибытия  спасателей  пассажиры Lada 2110 Н.М. (1991 г/р), С.Б. (1986 г/р), А.Д. (1985 г/р) госпитализированы  в  Чаренцаванский  МЦ. Их состояние  оценено как  удовлетворительное.

Спасатели обесточили машины  и перекрыли подачу  газа.




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