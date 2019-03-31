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Минобороны Армении создает госпиталь 2-го уровня и инженерное  подразделение  по обезвреживанию самодельных взрывчатых веществ


Армения работает  над  созданием госпиталя 2-го уровня и инженерного  подразделения  по обезвреживанию самодельных взрывчатых веществ.

Так заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, выступая 29 марта на министерской конференции по вопросам миротворчества в штаб-квартире ООН.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ    Министерства обороны  РА, министр отметил:

«Господин Генеральный  секретарь, господин председательствующий, Ваши превосходительства.

Сегодняшняя встреча  предоставляет хорошую возможность обсудить те  пути, по которым мы  можем совместно действовать более эффективно в  направлении миротворчества. 

Армения в духе совместной ответственности расширяет свою вовлеченность в ООН и в  мероприятиях по  сохранению мира и стабильности по мандату ООН, тем самым непосредственно усиливая укрепление международного мир и безопасности, в том числе, в рамках миссий UNIFIL и  MINUSMA в Ливане.

Армения предоставляет силы  в операциях НАТО в Косово и Афганистане. Мы оказываем последовательное содействие в достижении длительных изменений на территориях, пострадавших от кризиса,  проявлением чего является  размещение нашей национальной гуманитарной миссии в Сирии в сотрудничестве с российскими партнерами и в ответ на просьбу сирийских властей и армянской общины, и  в состав миссии включены медицинский персонал и специалисты по разминированию. 

Пользуясь возможностью, хочу подтвердить  последовательные обязательства Армении по содействию международным усилиям по обеспечению мира и безопасности, а также повестке реформ генерального секретаря ООН.   В настоящее время мы работаем над созданием госпиталя 2-го уровня и инженерного подразделения с возможностями обезвреживания самодельных взрывных устройств – с целью  содействия миротворческим миссиям ООН в случае необходимости. Эти предложения  надлежащим образом заявлены, и мы  надеемся по завершении соответствующих процедур проверки  официально повысить свои возможности, сделав  их по возможности быстро дислоцируемыми.

При содействии партнеров, в частности, из США, мы  развиваем свои национальные миротворческие образовательные возможности, обеспечивая надлежащую готовность своих сил до размещения миротворческой миссии. Мы намерены трансформировать эти возможности в международный миротворческий учебный центр и сделать его доступным для миротворцев из других стран.

Хотел бы  добавить, что в прошлом месяце правительство Армении утвердило национальную программу реализации резолюции 1325 Совбеза ООН.  В документе приоритет отдан подготовке женщин и расширению возможностей развития карьеры – с  перспективой увеличения их вовлеченности в мероприятия  по сохранению и укреплению мира.

Мы  уже обеспечили участие  женщин в  миссиях КФОР в Косово и «Решительная поддержка» в Афганистане, а летом 2019 года Армения планирует увеличить число женщин в рамках своей миссии UNIFIL  в Ливане – для  обеспечения 15-процентного порога, установленного ООН. 

Господин председательствующий,

в октябре прошлого года в Ереване состоялся XVII саммит  Международной организации франкофонии, собравший наблюдателей и ассоциированных членов 84 стран-членов МОФ.   Заключительная Ереванская резолюция, принятая по итогам   саммита Международной организации франкофонии, помимо сотрудничества  в иных сферах в рамках МОФ, признает важность повышения эффективности миротворческих действий, проводимых ООН и региональными организациями во франкоязычных странах, и  призывает к продолжению усилий по развитию возможностей франкоязычного контингента.

В этом контексте с удовлетворением могу отметить, что при содействии «Альянс Франсез» Армения инициирует специальную программу языкового обучения для миротворцев. Мы предпринимаем шаги по подготовке переводчиков с французского для содействия миротворческим действиям.

Благодарю за внимание».




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