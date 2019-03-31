Минобороны Армении создает госпиталь 2-го уровня и инженерное  подразделение  по обезвреживанию самодельных взрывчатых веществ

Армения работает над созданием госпиталя 2-го уровня и инженерного подразделения по обезвреживанию самодельных взрывчатых веществ.

Так заявил министр обороны Армении Давид Тоноян, выступая 29 марта на министерской конференции по вопросам миротворчества в штаб-квартире ООН.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства обороны РА, министр отметил:

«Господин Генеральный секретарь, господин председательствующий, Ваши превосходительства.

Сегодняшняя встреча предоставляет хорошую возможность обсудить те пути, по которым мы можем совместно действовать более эффективно в направлении миротворчества.

Армения в духе совместной ответственности расширяет свою вовлеченность в ООН и в мероприятиях по сохранению мира и стабильности по мандату ООН, тем самым непосредственно усиливая укрепление международного мир и безопасности, в том числе, в рамках миссий UNIFIL и MINUSMA в Ливане.

Армения предоставляет силы в операциях НАТО в Косово и Афганистане. Мы оказываем последовательное содействие в достижении длительных изменений на территориях, пострадавших от кризиса, проявлением чего является размещение нашей национальной гуманитарной миссии в Сирии в сотрудничестве с российскими партнерами и в ответ на просьбу сирийских властей и армянской общины, и в состав миссии включены медицинский персонал и специалисты по разминированию.

Пользуясь возможностью, хочу подтвердить последовательные обязательства Армении по содействию международным усилиям по обеспечению мира и безопасности, а также повестке реформ генерального секретаря ООН. В настоящее время мы работаем над созданием госпиталя 2-го уровня и инженерного подразделения с возможностями обезвреживания самодельных взрывных устройств – с целью содействия миротворческим миссиям ООН в случае необходимости. Эти предложения надлежащим образом заявлены, и мы надеемся по завершении соответствующих процедур проверки официально повысить свои возможности, сделав их по возможности быстро дислоцируемыми.

При содействии партнеров, в частности, из США, мы развиваем свои национальные миротворческие образовательные возможности, обеспечивая надлежащую готовность своих сил до размещения миротворческой миссии. Мы намерены трансформировать эти возможности в международный миротворческий учебный центр и сделать его доступным для миротворцев из других стран.

Хотел бы добавить, что в прошлом месяце правительство Армении утвердило национальную программу реализации резолюции 1325 Совбеза ООН. В документе приоритет отдан подготовке женщин и расширению возможностей развития карьеры – с перспективой увеличения их вовлеченности в мероприятия по сохранению и укреплению мира.

Мы уже обеспечили участие женщин в миссиях КФОР в Косово и «Решительная поддержка» в Афганистане, а летом 2019 года Армения планирует увеличить число женщин в рамках своей миссии UNIFIL в Ливане – для обеспечения 15-процентного порога, установленного ООН.

Господин председательствующий,

в октябре прошлого года в Ереване состоялся XVII саммит Международной организации франкофонии, собравший наблюдателей и ассоциированных членов 84 стран-членов МОФ. Заключительная Ереванская резолюция, принятая по итогам саммита Международной организации франкофонии, помимо сотрудничества в иных сферах в рамках МОФ, признает важность повышения эффективности миротворческих действий, проводимых ООН и региональными организациями во франкоязычных странах, и призывает к продолжению усилий по развитию возможностей франкоязычного контингента.

В этом контексте с удовлетворением могу отметить, что при содействии «Альянс Франсез» Армения инициирует специальную программу языкового обучения для миротворцев. Мы предпринимаем шаги по подготовке переводчиков с французского для содействия миротворческим действиям.

Благодарю за внимание».