Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

Осадки в  Армении продолжатся


Днем 31-го марта,  1-5 апреля время от времени ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде дождя.

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

Как  стало известно Арменпресс с  официального сайта МЧС РА, в Ереване  днем 31-го марта,   1-5 апреля время от времени ожидаются осадки.




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