Осадки в Армении продолжатся
Днем 31-го марта, 1-5 апреля время от времени ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде дождя.
Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.
Температура воздуха повысится на 3-5 градусов.
Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване днем 31-го марта, 1-5 апреля время от времени ожидаются осадки.
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