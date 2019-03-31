Осадки в  Армении продолжатся

Днем 31-го марта, 1-5 апреля время от времени ожидаются осадки, в горных районах и предгорьях - в виде снега, в долинах - в виде дождя.

Ветер северо-западный с порывами до 3-8 м/с.

Температура воздуха повысится на 3-5 градусов.

Как стало известно Арменпресс с официального сайта МЧС РА, в Ереване днем 31-го марта, 1-5 апреля время от времени ожидаются осадки.