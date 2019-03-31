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В СДЕ завершилось открытое  первенство по стрельбе  среди женщин, посвященное  Женскому месяцу


В  рамках Женского месяца, которое  отмечается в  Армении с 8 марта по 7 апреля,  подразделение «Юный  доброволец» Союза добровольцев  «Еркрапа» организовало  открытое  первенство по электронной стрельбе  среди женщин.

Об этом Арменпресс сообщили в  пресс-службе  СДЕ, добавив:

«Этот традиционный  ежегодный турнир отличается  от других первенств тем, что заявки на участие  в  нем представил и ряд общеобразовательных школ.

До финального республиканского этапа, девушки преодолели спортивные  этапы  на  местах.

В ходе  церемонии открытия член правления  СДЕ генерал-майор С.Сафарян поздравил женщин и девушек с Женским месяцем, пожелав  им успехов  в  предстоящей напряженной  борьбе.

Девушки-снайперы  соревновались  в электронном тире  управления  СДЕ.

Председатель подразделения «Юный  доброволец» майор А.Арутюнян отметил важность особенно участия  школ, и в  завершение  соревнований  поблагодарил военруков  школ и командиров  рот.

В командном зачете 1  место заняла рота  Центра  ЮД,  2 место - рота  Зар  ЮД, 3 место – Абовянская старшая  школа №6.

В  личном зачете 1  место заняла Диана Саркисян (Шенгавитская рота),  2 место – Эгине Геворкян (отряд «Фидаи» клуба ЮД), 3 место –  Мариам Галстян (Ереванская школа №162).

Участники, не удостоившиеся  медалей, были отмечены  свидетельствами об  участии».




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