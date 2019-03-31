В СДЕ завершилось открытое  первенство по стрельбе  среди женщин, посвященное  Женскому месяцу

В рамках Женского месяца, которое отмечается в Армении с 8 марта по 7 апреля, подразделение «Юный доброволец» Союза добровольцев «Еркрапа» организовало открытое первенство по электронной стрельбе среди женщин.

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе СДЕ, добавив:

«Этот традиционный ежегодный турнир отличается от других первенств тем, что заявки на участие в нем представил и ряд общеобразовательных школ.

До финального республиканского этапа, девушки преодолели спортивные этапы на местах.

В ходе церемонии открытия член правления СДЕ генерал-майор С.Сафарян поздравил женщин и девушек с Женским месяцем, пожелав им успехов в предстоящей напряженной борьбе.

Девушки-снайперы соревновались в электронном тире управления СДЕ.

Председатель подразделения «Юный доброволец» майор А.Арутюнян отметил важность особенно участия школ, и в завершение соревнований поблагодарил военруков школ и командиров рот.

В командном зачете 1 место заняла рота Центра ЮД, 2 место - рота Зар ЮД, 3 место – Абовянская старшая школа №6.

В личном зачете 1 место заняла Диана Саркисян (Шенгавитская рота), 2 место – Эгине Геворкян (отряд «Фидаи» клуба ЮД), 3 место – Мариам Галстян (Ереванская школа №162).

Участники, не удостоившиеся медалей, были отмечены свидетельствами об участии».