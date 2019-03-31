Министр ИД Арцаха  принял членов фракции «Мой шаг» НС РА 

30 марта министр иностранных дел Республики Арцах Масис Маилян принял депутатов Национального Собрания Республики Армения из фракции «Мой шаг», в частности, председателя постоянной комиссии по внешним связям Рубена Рубеняна, заместителя председателя Ованеса Игитяна и члена комиссии Татевик Айрапетян, а также заместителя председателя комиссии по вопросам региональной и евразийской интеграции Армена Памбухчяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МИД Арцаха, Масис Маилян приветствовал визит парламентариев в Арцах и подчеркнул важность проведения подобных встреч с точки зрения обмена мнениями по вопросам сотрудничества во внешнеполитической сфере.

Глава МИД представил депутатам основные приоритеты внешней политики Арцаха, отметив успехи, достигнутые в процессе международного признания Арцаха и в сфере децентрализованного сотрудничества, а также коснулся урегулирования азербайджано-карабахского конфликта.

Министр ИД Арцаха отметил важность шагов, предпринимаемых с целью восстановления полноценного формата переговоров с полноправным участием Арцаха. Глава внешнеполитического ведомства подтвердил приверженность Арцаха исключительно мирному урегулированию конфликта и готовность властей республики де-юре взять на себя свою долю ответственности за обеспечение региональной стабильности и мира.

Масис Маилян подчеркнул роль парламентской дипломатии в доведении до международной общественности объективной информации об Арцахе, в продвижении интересов Арцаха на различных международных площадках, а также в обеспечении вовлеченности Арцаха в международные процессы. Глава МИД подтвердил готовность властей Арцаха сотрудничать с международными структурами с целью укрепления в стране демократических традиций и реализации программ развития в разных сферах.