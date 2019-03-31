Давид Тоноян и Жан-Пьер Лакруа обсудили участие подразделений РА в миротворческих миссиях ООН
11:48, 31 Март, 2019
Министр обороны РА Давид Тоноян 30 марта встретился с заместителем Генсека ООН, главой Департамента миротворческих действий Жан-Пьером Лакруа.
В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся участия подразделений РА в миротворческих миссиях ООН.
Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.
«Отмечена важность подготовки специализированных и франкофонных подразделений, создание в Армении образовательных умений и франкофонных сил. Обсуждались также возможности сотрудничества ООН в гуманитарной миссии в Сирии», - написал Арцрун Ованнисян.