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Давид Тоноян и Жан-Пьер Лакруа  обсудили участие  подразделений  РА  в  миротворческих миссиях ООН


Министр обороны  РА Давид Тоноян 30 марта встретился с заместителем Генсека ООН, главой  Департамента  миротворческих действий  Жан-Пьером Лакруа.

В  ходе  встречи  обсуждались вопросы, касающиеся  участия  подразделений  РА  в  миротворческих миссиях ООН.

Как передает Арменпресс, об этом в  Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян. 

«Отмечена  важность подготовки специализированных и франкофонных  подразделений, создание  в  Армении образовательных  умений и франкофонных сил. Обсуждались также  возможности сотрудничества   ООН в  гуманитарной миссии в Сирии», - написал Арцрун Ованнисян.

 




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