Давид Тоноян и Жан-Пьер Лакруа  обсудили участие  подразделений  РА  в  миротворческих миссиях ООН

Министр обороны РА Давид Тоноян 30 марта встретился с заместителем Генсека ООН, главой Департамента миротворческих действий Жан-Пьером Лакруа.

В ходе встречи обсуждались вопросы, касающиеся участия подразделений РА в миротворческих миссиях ООН.

Как передает Арменпресс, об этом в Facebook написал пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян.

«Отмечена важность подготовки специализированных и франкофонных подразделений, создание в Армении образовательных умений и франкофонных сил. Обсуждались также возможности сотрудничества ООН в гуманитарной миссии в Сирии», - написал Арцрун Ованнисян.