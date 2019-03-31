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Президент   Бако Саакян и  члены  фракции  НС РА «Мой шаг»  обсудили вопросы внутренней и внешней политики Армении и Арцаха


30 марта Президент Республики Арцах Бако Саакян принял членов представленной в Национальном собрании Республики Армения партии «Мой шаг», в том числе заместителя председателя НС РА Лену Назарян и руководителя фракции «Мой шаг» Лилит Макунц.

Как сообщили Арменпресс в  Главном информационном  управлении  аппарата президента Республики Арцах, был обсужден ряд вопросов, касающихся развития парламентских связей между Арцахом и Арменией, внутренней и внешней политики двух армянских республик.

Президент Саакян подчеркнул важность встреч и дискуссий с парламентскими и внепарламентскими политическими силами Армении, с удовлетворением отметив, что они носят регулярный характер.

На встрече присутствовали заместитель председателя НС Республики Арцах Ваграм Балаян, советник Президента - постоянный представитель Президента в НС Зоя Лазарян.




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