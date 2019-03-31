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На  территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги - дорога  Степанцминда-Ларс открыта 


На  территории Армении  31-го марта, по данным  на 10:20 часов, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц  закрыт.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Ванадзор-Дилиджан, а повороты Дилиджана, автодорога Сараван-"Зангер", участок автодороги   М-2 Ереван-Мегри с 148 км   (ведущий к городу Джермук), труднопроходимы для автомобилей с прицепом.

На автодороге Ланджик-Мастара, на межобщинных автодорогах регионов Апаран, Арагац Арагацотнской области и Ашоцк, Амасия Ширакской  области наблюдается гололедица.

На  перевале  Мегри  Сюникской  области  снегопад.

На поворотах Дилижана,  автодороге Каджаран-Горис и на  перевале  Мегри Сюникской  области  —  туман.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на  автомобилях с зимними шинами. 

Согласно информации, полученной  из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

 




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