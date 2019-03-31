На  территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги - дорога  Степанцминда-Ларс открыта 

На территории Армении 31-го марта, по данным на 10:20 часов, в Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.

Перевал Варденяц закрыт.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Ванадзор-Дилиджан, а повороты Дилиджана, автодорога Сараван-"Зангер", участок автодороги М-2 Ереван-Мегри с 148 км (ведущий к городу Джермук), труднопроходимы для автомобилей с прицепом.

На автодороге Ланджик-Мастара, на межобщинных автодорогах регионов Апаран, Арагац Арагацотнской области и Ашоцк, Амасия Ширакской области наблюдается гололедица.

На перевале Мегри Сюникской области снегопад.

На поворотах Дилижана, автодороге Каджаран-Горис и на перевале Мегри Сюникской области — туман.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.

Согласно информации, полученной из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.