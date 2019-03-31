Время в Ереване: 11:07:36,   31 Март

«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели


Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.

 

 

Пашинян и Алиев договорились о проведении ряда гуманитарных мероприятий

Пашинян и Алиев согласились продолжить прямой диалог: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ

 

 

Передовые подразделения ВС Армении предотвратили инженерные работы противника

 

 

Председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье посетила Мемориал жертв Геноцида армян

 

 

Себастьян Курц приветствовал демократические процессы в Армении

 

 

Заседание Совета ЕАЭС прошло под председательством вице-премьера Армении: следующее заседание состоится в Ереване

 

 

Арарат Мирзоян принял прибывшую в Армению с официальным визитом председателя ПАСЕ

 

 

Кристиан Тер-Степанян единогласно избран председателем Политического комитета МОФ

 

 

Отношения Армения-ОАЭ, участие Армении в "Дубай ЭКСПО" и "Масдар сити" в интервью посла ОАЭ

 

 

Армения направит гуманитарную помощь в Иран

 

 

Индекс экономической активности Армении в феврале вырос на 6,5%

 

 

Moodys улучшило прогноз банковской системы Армении со "Стабильного" на "Позитивный"

 

 

Состоялось внеочередное заседание правительства

 

 

Пашинян сообщил о перевыполнении части доходов госбюджета, повышении зарплат военнослужащих и учителей

 

 

Правительство создает новые возможности для развития скотоводства и плодоводства в республике

 

 

Парламент Армении ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС

 

 

Для нас важным приоритетом является сотрудничество с экспертным потенциалом Армении: Пашинян - на открытии центраОрбели

 

 

Газированные напитки акцизным налогом не будут облагаться: заместитель премьер- министра

 

 

В сердце Еревана открылась Площадь Европы

 

 

Назначен новый директор Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна

 

 

Католикос Арам I освятил церковь Святых Сорока Мучеников в Алеппо




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