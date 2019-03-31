«Арменпресс» подводит итоги важнейших событий недели
Государственное информационное агентство "Арменпресс" представляет самые важные и интересные события прошедшей недели.
Пашинян и Алиев договорились о проведении ряда гуманитарных мероприятий
Пашинян и Алиев согласились продолжить прямой диалог: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ
Передовые подразделения ВС Армении предотвратили инженерные работы противника
Председатель ПАСЕ Лилиан Мари Паскье посетила Мемориал жертв Геноцида армян
Себастьян Курц приветствовал демократические процессы в Армении
Заседание Совета ЕАЭС прошло под председательством вице-премьера Армении: следующее заседание состоится в Ереване
Арарат Мирзоян принял прибывшую в Армению с официальным визитом председателя ПАСЕ
Кристиан Тер-Степанян единогласно избран председателем Политического комитета МОФ
Отношения Армения-ОАЭ, участие Армении в "Дубай ЭКСПО" и "Масдар сити" в интервью посла ОАЭ
Армения направит гуманитарную помощь в Иран
Индекс экономической активности Армении в феврале вырос на 6,5%
Moody’s улучшило прогноз банковской системы Армении со "Стабильного" на "Позитивный"
Состоялось внеочередное заседание правительства
Пашинян сообщил о перевыполнении части доходов госбюджета, повышении зарплат военнослужащих и учителей
Правительство создает новые возможности для развития скотоводства и плодоводства в республике
Парламент Армении ратифицировал соглашение о создании зоны свободной торговли между Ираном и ЕАЭС
Для нас важным приоритетом является сотрудничество с экспертным потенциалом Армении: Пашинян - на открытии центра “Орбели”
Газированные напитки акцизным налогом не будут облагаться: заместитель премьер- министра
В сердце Еревана открылась Площадь Европы
Назначен новый директор Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна
Католикос Арам I освятил церковь Святых Сорока Мучеников в Алеппо