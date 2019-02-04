Предстоящие на 31 марта мероприятия
17:29, Март 30, 2019
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- 17:29 Предстоящие на 31 марта мероприятия
- 17:22 Проживший 111 лет британец раскрыл секрет долголетия
- 16:42 В Афганистане при минометном обстреле погибли четыре школьника
- 16:39 Политолог усматривает позитивные тенденции по результатам встречи Пашинян-Алиев
- 16:30 В Греции произошло землетрясение
- 16:28 В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали десять человек
- 16:26 Число погибших из-за циклона в Мозамбике превысило 500 человек
- 16:23 На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги
- 15:57 В Китае из-за лесного пожара эвакуировали почти четыре тысячи человек
- 15:25 В плане выявления террористической угрозы ситуация в Армении полностью контролируема — ответ СНБ российскому министру
- 14:56 За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 1000 выстрелов
- 14:48 Рядовому А.Г. предъявлено обвинение в убийстве одного сослуживца и в ранении другого
- 14:45 ЗПЧ потребует от Назени Гарибян объяснений относительно оснований для увольнения Константина Орбеляна
- 14:24 Из-за взрывных работ дорога из Туманяна к станции «Санаин» будет закрыта
- 14:10 Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Республики Арцах Бако Саакяном
- 14:01 Посол РА в США: безопасность населения Нагорного Карабаха — приоритет для Армении
- 13:56 Формата «территории в обмен на мир» отныне не будет — встреча Тонояна с армянской диаспорой в Нью-Йорке
- 13:41 По факту смерти 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело — по статье «доведение до самоубийства»
- 13:28 Возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы из Севана – борьба ужесточается
- 12:28 Арам Манукян умелбыть выше партийных интересов — возложены цветы к его памятнику
- 11:52 Католикос Арам I освятил церковь Святых Сорока Мучеников в Алеппо
- 11:30 Себастьян Курц приветствовал демократические процессы в Армении
- 11:10 Федерер вышел в финал турнира в Майами
- 11:07 Генсек ООН приветствовал встречу Пашинян-Алиев
- 11:00 Габриел Саркисян сыграл вничью в 8 туре турнира в Шарже
- 10:58 Министр ЧС РА встретился с гражданами
- 10:55 Повороты Дилижана и Спитака закрыты для большегрузов и грузовиков с прицепом
- 10:50 Европейские индексы - 29-03-19
- 10:48 Американские индексы выросли - 29-03-19
- 10:46 Сергей Мовсесян — 8-й в первенстве Европы по шахматам
- 10:45 Цены на цветные металлы - 29-03-19
- 10:44 Цены на драгоценные металлы выросли - 29-03-19
- 10:43 Цены на нефть выросли - 29-03-19
- 29.03-23:06 Пашинян и Алиев согласились продолжить прямой диалог: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ
- 29.03-23:03 Никол Пашинян положительно оценивает встречу с Алиевым
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16:41, 23.03.2019
Просмотрели 1449 раз Вопрос генсека ОДКБ продолжает обсуждаться внутри структуры – Армения отреагировала на заявление Семерикова
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Просмотрели 951 раз Сделать Гюмри и центром культуры вкуса — на ужине «Вкус Франции» президент Армен Саркисян предложил инициировать в мире и «Вкус Армении»
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12:26, 23.03.2019
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