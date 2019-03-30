В Афганистане при минометном обстреле погибли четыре школьника

Четыре школьника погибли и еще 17 человек получили ранения в результате попадания минометного снаряда в школу в провинции Газни в центральном Афганистане, сообщает агентство Пажвак.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти сообщает, что в субботу у КПП полиции в районе Андар на востоке провинции Газни произошло столкновение сил безопасности Афганистана с боевиками движения "Талибан". Снаряд, пущенный одной из сторон, попал в здание школы.

По данным агентства, представитель губернатора провинции Газни Ариф Нури, заявил, что 17 человек, в том числе 15 учеников и два учителя, получили ранения. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Нури также сообщил, что убитым студентам было от 10 до 16 лет. Власти провинции расследуют, кто именно выпустил снаряд, попавший в школу. На данный момент ни одна сторона не взяла на себя ответственность за инцидент.