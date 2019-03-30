Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

Политолог усматривает позитивные тенденции по результатам встречи Пашинян-Алиев


Политолог Александр Маркаров  усматривает позитивные  тенденции по  результатам состоявшейся 29 марта в Вене  встречи  премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами Александр Маркаров   отметил, что между сторонами сложилась конструктивная атмосфера и заметны позитивные  тенденции, направленные  на создание  условий, способствующих сохранению режима  перемирия, а также намечаются определенные  шаги по привлечению гуманитарных элементов.    

«Во время беседы  стороны представили свои позиции, подтвердив  те  из них, которые   есть как  у  армянской, так  и у  азербайджанской  стороны. Закрепление  факта состоит в  том, что армянская сторона в  очередной  раз представила свой  подход – относительно содержания  и путей  урегулирования. Естественно, азербайджанская сторона должна  была сделать то же самое», - сказал Маркаров.

Он отметил, что  стороны  вновь акцентировали  необходимость поиска и нахождения вариантов, которые  поспособствуют мирному  урегулированию и сформируют соответствующую атмосферу.  

«В  сделанных заявлениях мы  видим, что стороны  говорят о мире. Мир присутствует здесь как  средство или среда,  в  рамках  которых  и будет урегулирован конфликт», - подчеркнул он.

По словам политолога, следующий  позитивный сдвиг состоит в  том, что стороны подчеркивают необходимость соблюдения  режима  перемирия.

«Однако ссылок  на  Венские  и Санкт-Петербургские  документы не было.  Но подчеркивалось, что возможны действия  в гуманитарной  области, что теоретически означает обмен лицами, которые  содержатся в Азербайджане  и Армении», - сказал Маркаров. 

По мнению Александра Маркарова,  стороны  готовы продолжить переговорный  процесс, а  у  глав  МИД есть соответствующий  мандат – подготовить следующий  раунд переговоров.

Состоявшаяся  в Вене встреча Пашинян-Алиев - первая под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого состоялись три неофициальные встречи.

В 2018 году Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе, в ходе которой была достигнута договоренность о снижении напряженности на границе и предотвращении инцидентов. После встречи глав двух государств по сей день между сторонами установленаоперативная связь.

Еще одна неофициальная встреча Пашиняна и Алиева состоялась также в декабре в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи глав государств СНГ.

22 января 2019г., в ходе состоявшейся в Давосе полуторачасовой встречи между премьер-министром Армении НиколомПашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и дальнейших обсуждениях.

 

 




Также по теме

... последнее новостей в сюжете "Карабахский вопрос"
Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации