Политолог усматривает позитивные тенденции по результатам встречи Пашинян-Алиев

Политолог Александр Маркаров усматривает позитивные тенденции по результатам состоявшейся 29 марта в Вене встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами Александр Маркаров отметил, что между сторонами сложилась конструктивная атмосфера и заметны позитивные тенденции, направленные на создание условий, способствующих сохранению режима перемирия, а также намечаются определенные шаги по привлечению гуманитарных элементов.

«Во время беседы стороны представили свои позиции, подтвердив те из них, которые есть как у армянской, так и у азербайджанской стороны. Закрепление факта состоит в том, что армянская сторона в очередной раз представила свой подход – относительно содержания и путей урегулирования. Естественно, азербайджанская сторона должна была сделать то же самое», - сказал Маркаров.

Он отметил, что стороны вновь акцентировали необходимость поиска и нахождения вариантов, которые поспособствуют мирному урегулированию и сформируют соответствующую атмосферу.

«В сделанных заявлениях мы видим, что стороны говорят о мире. Мир присутствует здесь как средство или среда, в рамках которых и будет урегулирован конфликт», - подчеркнул он.

По словам политолога, следующий позитивный сдвиг состоит в том, что стороны подчеркивают необходимость соблюдения режима перемирия.

«Однако ссылок на Венские и Санкт-Петербургские документы не было. Но подчеркивалось, что возможны действия в гуманитарной области, что теоретически означает обмен лицами, которые содержатся в Азербайджане и Армении», - сказал Маркаров.

По мнению Александра Маркарова, стороны готовы продолжить переговорный процесс, а у глав МИД есть соответствующий мандат – подготовить следующий раунд переговоров.

Состоявшаяся в Вене встреча Пашинян-Алиев - первая под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ. До этого состоялись три неофициальные встречи.

В 2018 году Никол Пашинян и Ильхам Алиев провели краткую беседу в Душанбе, в ходе которой была достигнута договоренность о снижении напряженности на границе и предотвращении инцидентов. После встречи глав двух государств по сей день между сторонами установленаоперативная связь.

Еще одна неофициальная встреча Пашиняна и Алиева состоялась также в декабре в Санкт-Петербурге в рамках неформальной встречи глав государств СНГ.

22 января 2019г., в ходе состоявшейся в Давосе полуторачасовой встречи между премьер-министром Армении НиколомПашиняном и Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, стороны обменялись мнениями о текущей ситуации в переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта и дальнейших обсуждениях.