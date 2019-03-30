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В Греции произошло землетрясение


Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в субботу в Греции недалеко от города Итея, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 10.46 по времени UTC. Эпицентр располагался в шести километрах к юго-западу от города Итея. Очаг залегал на глубине 10 километров. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.




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