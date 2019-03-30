В Германии по подозрению в подготовке теракта задержали десять человек

Сотрудники полиции ФРГ задержали на западе страны по меньшей мере десять человек, подозреваемых в подготовке теракта, сообщает таблоид Bild со ссылкой на прокуратуру Дюссельдорфа.

По данным издания, задержания произошли в ходе антитеррористических рейдов в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. Отмечается, что в одном из рейдов были задействованы эксперты по взрывчатым веществам. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Как подчеркивает издание, предполагается, что речь идет о подготовке теракта группировкой из 10 человек, при этом изначально подозреваемых было восемь. Отмечается, что большая часть задержанных являются выходцами из Таджикистана.

По информации издания, представитель прокуратуры Дюссельдорфа заявил, что указаний на конкретные цели предполагаемой группировки пока нет, однако проверяется версия о возможной причастности задержанных к террористической группировке "Исламское государство".

Кроме того, представитель прокуратуры отметил, что ведется расследование относительно предполагаемой подготовки преступления, представляющего угрозу государственной безопасности.