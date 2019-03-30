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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги


По  данным  на 15:40 часов30-го марта  на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.Перевал Варденяц закрыт. Дилижанские  повороты  закрыты  для  грузовиков.  Автодорога Ереван-Севан (с 16-го километра) закрыта для грузовиков.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Ашоцк-Амасия, Каджаран-Горис, автодороги региона РазданКотайкской области, автодороги областейТавуш, Лори и участок "Мегру сар".

На автодороге Ланджик-Мастара, на межобщинных автодорогах регионов Апаран, Арагац Арагацотнскойобласти, и на автодорогах региона Ашоцк Ширакскойобласти наблюдается гололедица.

В  Лори, Котайке, Тавуше, Арагаце, Аштараке, а также в городах Ереван, Горис, Севан, Чамбарак, Джермук, Апаран, Талин, на дорогах Артик-Алагяз, на отрезках отрезке Сараван-Зангер  и "Мегру сар" осадки, в  том числе и в виде снега.

Согласно данным,  полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии,  автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

С 30 июня-2018 до 24 марта  на 139 км трассы  Ереван-Мегри  идут строительные  работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт.

 

 

 




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