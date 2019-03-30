По данным на 15:40 часов30-го марта на территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги.Перевал Варденяц закрыт. Дилижанские повороты закрыты для грузовиков. Автодорога Ереван-Севан (с 16-го километра) закрыта для грузовиков.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, труднопроходимы автодороги Сотк-Карвачар, Ашоцк-Амасия, Каджаран-Горис, автодороги региона РазданКотайкской области, автодороги областейТавуш, Лори и участок "Мегру сар".

На автодороге Ланджик-Мастара, на межобщинных автодорогах регионов Апаран, Арагац Арагацотнскойобласти, и на автодорогах региона Ашоцк Ширакскойобласти наблюдается гололедица.

В Лори, Котайке, Тавуше, Арагаце, Аштараке, а также в городах Ереван, Горис, Севан, Чамбарак, Джермук, Апаран, Талин, на дорогах Артик-Алагяз, на отрезках отрезке Сараван-Зангер и "Мегру сар" осадки, в том числе и в виде снега.

Согласно данным, полученным из департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов автомобилей.

С 30 июня-2018 до 24 марта на 139 км трассы Ереван-Мегри идут строительные работы, из-за чего отрезок в 200 м односторонне закрыт.