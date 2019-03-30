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Число погибших из-за циклона в Мозамбике превысило 500 человек


Число жертв тропического циклона "Идаи" в Мозамбике увеличилось до 501, сообщает португальское агентство Lusa со ссылкой власти Мозамбика.

Ранее сообщалось о 468 погибших. Президент страны Филипе Ньюси также заявлял, что всего в стране в результате стихии могли погибнуть более тысячи человек. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Тропический циклон "Идаи" обрушился на юго-восточное побережье Африки в середине марта и затронул территории Мозамбика, Зимбабве и Малави. В Мозамбике больше всего в результате стихии пострадал город Бейра.




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