В Китае из-за лесного пожара эвакуировали почти четыре тысячи человек

Свыше 3,8 тысячи человек эвакуированы в китайской провинции Шаньси в центральной части страны из-за лесного пожара, говорится в сообщении министерства по управлению чрезвычайными ситуациями Китая.

Пожар разгорелся в пятницу в селе Вантао уезда Циньюань городского округа Чанчжи, к настоящему моменту площадь возгорания достигла 360 гектаров. Как сообщает Арменпресс, об этом передает РИА «Новости».

Пожарное управление провинции направило на борьбу с огнем почти 1,6 тысячи человек и более 30 пожарных машин, в тушении лесного пожара также принимают участие шесть самолетов.