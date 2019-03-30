За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 1000 выстрелов
14:56, 30 Март, 2019
За период 24-30 марта на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник нарушил режим прекращения огня более 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстреловиз стрелковых орудий разных калибров.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Минобороны Арцаха, передовые части Армии обороны Арцаха полностью контролируют ситуацию. Они продолжают уверенно выполнять поставленные перед ними боевые задачи.
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