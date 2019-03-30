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За прошедшую неделю Азербайджан произвел более 1000 выстрелов


За период   24-30 марта  на линии соприкосновения  арцахских и азербайджанских противоборствующих сил противник  нарушил режим прекращения огня более 300 раз. В сторону армянских позиций произведено более 1000 выстреловиз стрелковых орудий  разных калибров.

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Минобороны  Арцаха, передовые  части Армии обороны  Арцаха полностью контролируют ситуацию. Они  продолжают уверенно выполнять поставленные  перед ними боевые  задачи.




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