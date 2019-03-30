Рядовому А.Г. предъявлено обвинение в убийстве одного сослуживца и в ранении другого

Рядовому N-ской части ВС Армении А.Г. предъявлено обвинение в убийстве одного сослуживца и в ранении другого.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА, по факту случившегося 26 марта 2019г., в районе 18:30 часов, на бывшей территории N-ской части ВС Армении ранения военнослужащих обязательной срочной службы – смертельного огнестрельного ранения младшего сержанта Ара Георгиевича Аракеляна и ранения в левую руку младшего сержанта АндраникаКомитасовичаКочканяна, рядовому обязательной срочной службы N-ской части ВС Армении А.Г. предъявленообвинение по п.1 ч.2 ст. 34-104 (убийство). В качестве меры пресечения выбран арест.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.