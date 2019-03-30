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Рядовому А.Г. предъявлено обвинение в убийстве одного сослуживца и в ранении другого


Рядовому  N-ской  части ВС Армении   А.Г. предъявлено обвинение  в  убийстве  одного сослуживца и в ранении другого.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Следственного комитета РА,  по факту  случившегося 26 марта 2019г., в  районе  18:30 часов, на бывшей территории  N-ской  части ВС Армении ранения военнослужащих обязательной  срочной  службы – смертельного огнестрельного ранения  младшего сержанта  Ара Георгиевича Аракеляна и ранения в левую руку младшего сержанта  АндраникаКомитасовичаКочканяна,  рядовому  обязательной  срочной  службы  N-ской  части ВС Армении   А.Г.  предъявленообвинение  по п.1 ч.2 ст. 34-104 (убийство). В  качестве  меры   пресечения  выбран арест.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 

 




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