ЗПЧ потребует от Назени Гарибян объяснений относительно оснований для увольнения Константина Орбеляна

ЗПЧ Армении Арман Татоян сразу же после публикации информации об увольнении Константина Орбеляна с поста директора Национального академического театра оперы и балета имени Александра Спендиаряна связался с маэстро.

Как передает Арменпресс, об этом он написал в Facebook.

«Принимая во внимание, что вопрос касается гарантий прав маэстро, я принял решение начать рассмотрение этого вопроса.

В понедельник официальным письмомбудут потребованы объяснения от и.о.министра культуры Назени Гарибян относительно оснований и причин для увольнения Константина Орбеляна.

В данный момент я принял к сведению публичные объяснения и.о.министра и Министерства культуры», - написал он.