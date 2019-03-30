Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

ЗПЧ потребует от Назени Гарибян объяснений относительно оснований для увольнения Константина Орбеляна


ЗПЧ Армении Арман Татоян сразу же  после  публикации информации об увольнении  Константина  Орбеляна  с поста  директора  Национального академического театра  оперы  и балета  имени Александра Спендиаряна  связался с маэстро.

Как  передает Арменпресс, об этом он написал в   Facebook.

«Принимая во внимание, что вопрос касается гарантий  прав маэстро, я принял решение  начать рассмотрение  этого вопроса.

В понедельник   официальным письмомбудут потребованы   объяснения от  и.о.министра культуры  Назени Гарибян  относительно оснований  и причин для  увольнения  Константина  Орбеляна.

В данный  момент я  принял к  сведению публичные  объяснения и.о.министра и Министерства культуры», - написал он.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации