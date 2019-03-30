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Из-за взрывных работ дорога из Туманяна к станции «Санаин» будет закрыта


1 апреля  на дороге  М-6 Ванадзор-Алаверди-грузинская граница будут проводиться взрывные  работы,  и  в  13:00-18:00 часов дорога  из Туманяна к  перекрестку Одзун  будет закрыта.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, предлагается альтернативная дорога: М-6 – Одзун – Айгеат – Ягдан – Степанаван – Ванадзор.

Взрывные  работы  проводятся в  рамках ремонта  дороги  М-6 Ванадзор-Алаверди-грузинская граница.

 

 




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