Из-за взрывных работ дорога из Туманяна к станции «Санаин» будет закрыта

1 апреля на дороге М-6 Ванадзор-Алаверди-грузинская граница будут проводиться взрывные работы, и в 13:00-18:00 часов дорога из Туманяна к перекрестку Одзун будет закрыта.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-сферы РА, предлагается альтернативная дорога: М-6 – Одзун – Айгеат – Ягдан – Степанаван – Ванадзор.

Взрывные работы проводятся в рамках ремонта дороги М-6 Ванадзор-Алаверди-грузинская граница.