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Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Республики Арцах Бако Саакяном


Сегодня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Республики Арцах Бако Саакяном. Собеседники обсудили итоги состоявшейся 29 марта в Вене встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ   аппарата премьер-министра РА, были также  затронуты вопросы дальнейшей реализации повестки, сформированной в ходе состоявшегося 12 марта в Степанакерте совместного заседания Советов безопасности Республики Армения и Республики Арцах.




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