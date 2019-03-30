Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Республики Арцах Бако Саакяном
14:10, 30 Март, 2019
Сегодня состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Республики Арцах Бако Саакяном. Собеседники обсудили итоги состоявшейся 29 марта в Вене встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра РА, были также затронуты вопросы дальнейшей реализации повестки, сформированной в ходе состоявшегося 12 марта в Степанакерте совместного заседания Советов безопасности Республики Армения и Республики Арцах.
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