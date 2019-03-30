По факту смерти 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело — по статье «доведение до самоубийства»

В Ширакском областном отделении Следственного комитета Армении ведется расследование по выяснению обстоятельств смерти 10-летнего мальчика.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА, 29 марта в 17:30 часов в Мушское отделение Ширакского областного отделенииуправления был получен сигнал из Гюмрийской службы скорой помощи о том, что в одном из домиков Гюмри произошла неожиданная смерть мальчика 01.05.2008 г/р.

На место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа.

По предварительным данным, мальчик совершил самоубийство, повесившись за домиком.

Проведены все необходимые следственные мероприятия.

Ввиду того что в материалах содержатся достаточные основания, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.110 (доведение до самоубийства вследствие угрозы, жестокого обращения или постоянного унижения человеческого достоинства непосредственно, умышленно или по неосторожности).

Назначены судебно-медицинская и другие экспертизы.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.