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По факту смерти 10-летнего мальчика возбуждено уголовное дело — по статье «доведение до самоубийства»


В  Ширакском областном отделении Следственного комитета  Армении ведется расследование  по выяснению обстоятельств  смерти  10-летнего мальчика.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ СК РА,  29 марта  в 17:30 часов в  Мушское отделение Ширакского областного отделенииуправления  был получен сигнал из Гюмрийской  службы  скорой  помощи  о том, что в  одном из домиков  Гюмри произошла  неожиданная  смерть мальчика  01.05.2008 г/р. 

На  место незамедлительно выехала оперативно-следственная группа.

По предварительным данным,  мальчик  совершил самоубийство, повесившись за домиком.

Проведены  все  необходимые  следственные  мероприятия. 

Ввиду того что  в  материалах содержатся достаточные  основания, возбуждено уголовное  дело по ч.1 ст.110 (доведение  до самоубийства вследствие  угрозы, жестокого  обращения или постоянного  унижения  человеческого достоинства непосредственно, умышленно или по неосторожности).

Назначены  судебно-медицинская и другие  экспертизы.

Примечание: лицо, подозреваемое или обвиняемое в предполагаемом преступлении, считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, предусмотренном УК РА и решением суда, вступившим в силу.

 




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