Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

Возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы из Севана – борьба ужесточается


Борьба  с незаконным выловом рыбы  ужесточается.  В  этой  связи с Гегаркуникской  области активизирована надзорная, превентивная и оперативно-разведывательная  работа. 

Как  сообщили Арменпресс в пресс-службе  Генпрокуратуры  Армении, 14 марта в  результате  совместных действий  сотрудников  Мартунинского отделения  полиции и инспекционного органа Гегаркуникского регионального управления, по подозрению в  незаконном рыболовстве  на берегу Севана в  селе Арцванист были задержаны 2  жителя области. На  особо охраняемую территорию  доставлены  также принадлежащие  им машины и моторная  лодка.  

В  частности, при осмотре  одной  из машин обнаружено 150 штук (общий  вес 61 кг) свежей  рыбы типа  сиг. Тем самым   природе  нанесен большой   ущерб.

По факту  в  Мартунинском отделении возбуждено уголовное  дело по п.1 ч.1 ст. 292 УК РА.

Дело расследуется в  Мартунинском отделении.

Ранее на совещании руководителей  областных подразделений  прокуратуры Гегаркуникской  области прокурор области РафаелЕрицян  поручил  усилить надзор с  целью пресечения  случаев  незаконного вылова рыбы, а  также резко активизировать оперативную работу в  этом направлении.

В  целом  в  текущем году  возбуждено 43 уголовных дела по факту незаконного вылова рыбы.

 

 




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации