Возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова рыбы из Севана – борьба ужесточается

Борьба с незаконным выловом рыбы ужесточается. В этой связи с Гегаркуникской области активизирована надзорная, превентивная и оперативно-разведывательная работа.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, 14 марта в результате совместных действий сотрудников Мартунинского отделения полиции и инспекционного органа Гегаркуникского регионального управления, по подозрению в незаконном рыболовстве на берегу Севана в селе Арцванист были задержаны 2 жителя области. На особо охраняемую территорию доставлены также принадлежащие им машины и моторная лодка.

В частности, при осмотре одной из машин обнаружено 150 штук (общий вес 61 кг) свежей рыбы типа сиг. Тем самым природе нанесен большой ущерб.

По факту в Мартунинском отделении возбуждено уголовное дело по п.1 ч.1 ст. 292 УК РА.

Дело расследуется в Мартунинском отделении.

Ранее на совещании руководителей областных подразделений прокуратуры Гегаркуникской области прокурор области РафаелЕрицян поручил усилить надзор с целью пресечения случаев незаконного вылова рыбы, а также резко активизировать оперативную работу в этом направлении.

В целом в текущем году возбуждено 43 уголовных дела по факту незаконного вылова рыбы.