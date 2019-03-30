Арам Манукян умелбыть выше партийных интересов — возложены цветы к его памятнику

По случаю 140-летия со дня рождения Арама Манукяна члены АРФД и другие деятели возложили цветы к его памятнику.

Как передает Арменпресс, церемония состоялась 30 марта.

«Арам Манукян был личностью неповторимой в новейшей истории. Будучи представителем АРФД, он был авторитетом для всех. Он умел стать выше партийных интересов, рассматривать все в интересах всей нации. Его вклад в нашу историю неоценим», - сказал представитель Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян.

По его словам, потомки должны больше узнать о роли и значении этой личности, что, к сожалению, умалчивалось в советские времена.

После церемонии возложения цветов к памятнику Арама Манукяна намечено мероприятие и в Сардарапатском мемориале.

Арам Манукян родился 19 марта 1879г. Велик его вклад в становлении армянской государственности. Арам Манукян считается основателем Первой Республики Армения.