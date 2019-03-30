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Арам Манукян умелбыть выше партийных интересов — возложены цветы к его памятнику


По случаю 140-летия  со дня  рождения  Арама Манукяна  члены  АРФД и другие  деятели возложили  цветы  к его памятнику.

Как  передает Арменпресс, церемония  состоялась 30 марта.  

«Арам Манукян был  личностью неповторимой  в новейшей  истории. Будучи представителем АРФД, он был авторитетом  для  всех. Он умел стать выше  партийных интересов, рассматривать все  в  интересах всей  нации. Его вклад в  нашу  историю неоценим», - сказал  представитель Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян.

По его словам, потомки должны  больше  узнать о роли и значении этой  личности, что, к сожалению, умалчивалось в  советские  времена.

После  церемонии возложения  цветов  к  памятнику  Арама Манукяна намечено мероприятие  и в Сардарапатском мемориале.

Арам Манукян родился 19 марта 1879г.  Велик  его вклад в становлении армянской  государственности. Арам Манукян считается основателем Первой  Республики Армения.

 

 

 




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