Арам Манукян умелбыть выше партийных интересов — возложены цветы к его памятнику
По случаю 140-летия со дня рождения Арама Манукяна члены АРФД и другие деятели возложили цветы к его памятнику.
Как передает Арменпресс, церемония состоялась 30 марта.
«Арам Манукян был личностью неповторимой в новейшей истории. Будучи представителем АРФД, он был авторитетом для всех. Он умел стать выше партийных интересов, рассматривать все в интересах всей нации. Его вклад в нашу историю неоценим», - сказал представитель Верховного органа АРФД Арсен Амбарцумян.
По его словам, потомки должны больше узнать о роли и значении этой личности, что, к сожалению, умалчивалось в советские времена.
После церемонии возложения цветов к памятнику Арама Манукяна намечено мероприятие и в Сардарапатском мемориале.
Арам Манукян родился 19 марта 1879г. Велик его вклад в становлении армянской государственности. Арам Манукян считается основателем Первой Республики Армения.