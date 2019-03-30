Швейцарский теннисист Роджер Федерер вышел в финал турнира в Майами – «Майами мастерс».

Как передает Арменпресс, в полуфинале Федерер играл с представителем Канады Денисом Шаповаловым. Игра длилась 1 час 44 минуты и завершилась победой швейцарца со счетом 6:2, 6:4 в двух сетах.

В финале Роджер Федерер встретится с Джоном Иснером (США).