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Федерер вышел в финал турнира в Майами


Швейцарский  теннисист Роджер Федерер вышел в  финал турнира  в  Майами – «Майами мастерс».

Как  передает Арменпресс, в  полуфинале  Федерер  играл с представителем Канады  Денисом Шаповаловым.  Игра  длилась 1 час 44 минуты  и завершилась победой  швейцарца со счетом 6:2, 6:4 в двух сетах.

В  финале  Роджер Федерер встретится  с Джоном Иснером (США).




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