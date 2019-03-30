Генсек ООН приветствовал встречу Пашинян-Алиев

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал первую встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении НиколаПашиняна, которая состоялась 29 марта в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт ООН.

«Генсек ООН приветствует те акценты, которые сделали лидеры двух стран - создание благоприятных условий для мира и дальнейшие шаги для успешных переговоров.

Он также приветствует их приверженность продолжению соблюдения режима прекращения огня и гуманитарному урегулированию вопросов, а также их готовность продолжить диалог с целью мирного урегулирования конфликта.

Генеральный секретарь выразил удовлетворение важной посреднической ролью Минской группы и подтвердил полную поддержку ООН дальнейших усилий», - говорится в сообщении.