Габриел Саркисян сыграл вничью в 8 туре турнира в Шарже

Член национальной сборной РА по шахматам Габриел Саркисян продолжает выступления в Шарже.

Как передает Арменпресс, в 8 туре турнира в ОАЭ Саркисян поделил очко в игре с узбеком Нодирбеком Абдулсатуровым. Сейчас у Саркисяна 6,5 очков, он отстает от лидера на 1 очко.

В крупном международном турнире «Шаржа мастерс» принимают участие 178 шахматистов из 31 страны, в том числе – 35 гроссмейстеров.