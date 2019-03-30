Габриел Саркисян сыграл вничью в 8 туре турнира в Шарже
Член национальной сборной РА по шахматам Габриел Саркисян продолжает выступления в Шарже.
Как передает Арменпресс, в 8 туре турнира в ОАЭ Саркисян поделил очко в игре с узбеком Нодирбеком Абдулсатуровым. Сейчас у Саркисяна 6,5 очков, он отстает от лидера на 1 очко.
В крупном международном турнире «Шаржа мастерс» принимают участие 178 шахматистов из 31 страны, в том числе – 35 гроссмейстеров.
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