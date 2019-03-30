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Габриел Саркисян сыграл вничью в 8 туре турнира в Шарже


Член национальной сборной  РА  по шахматам Габриел Саркисян   продолжает выступления  в  Шарже.

Как  передает Арменпресс, в 8 туре  турнира в  ОАЭ Саркисян поделил очко в  игре  с узбеком Нодирбеком Абдулсатуровым. Сейчас у  Саркисяна  6,5 очков, он отстает от лидера  на 1  очко.

В крупном международном турнире  «Шаржа мастерс» принимают участие  178 шахматистов  из 31 страны, в  том числе – 35 гроссмейстеров.




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