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Повороты Дилижана и Спитака закрыты для большегрузов и грузовиков с прицепом


Министерства транспорта, связи и IT-сферы  РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 30  марта,  на автодорогах Раздана, Гавара, Севана, Егварда, Котайка, Иджевана, Лори, Артика, Туманяна, Чамбарака, Талина, Апарана, Тавуша, Арагаца, Ахуряна, Ноемберяна, Ашоцка, Спитака и поворотах Дилижана снегопад.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-сферы  РА, повороты  Дилижана и Спитака закрыты  для большегрузов и  грузовиков с прицепом.

На дорогах Артика и Мегри туман, видимость 30-40 метров.

Перевал Варденяц закрыт.

На дорогах Гавара местами наблюдается гололедица. На дорогах Ашоцка – метель.

Проводится обработка дорожного полотна  солью и песком.

Другие  дороги межгосударственного и республиканского значения  открыты.




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