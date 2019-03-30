Министерства транспорта, связи и IT-сферы РА сообщает, что по данным на 10:00 часов 30 марта, на автодорогах Раздана, Гавара, Севана, Егварда, Котайка, Иджевана, Лори, Артика, Туманяна, Чамбарака, Талина, Апарана, Тавуша, Арагаца, Ахуряна, Ноемберяна, Ашоцка, Спитака и поворотах Дилижана снегопад.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИМинистерства транспорта, связи и IT-сферы РА, повороты Дилижана и Спитака закрыты для большегрузов и грузовиков с прицепом.

На дорогах Артика и Мегри туман, видимость 30-40 метров.

Перевал Варденяц закрыт.

На дорогах Гавара местами наблюдается гололедица. На дорогах Ашоцка – метель.

Проводится обработка дорожного полотна солью и песком.

Другие дороги межгосударственного и республиканского значения открыты.