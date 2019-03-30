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Министр ЧС РА встретился с гражданами


В последнюю пятницу  месяца министр ЧС РА Феликс Цолакян, как  правило,  встречается с гражданами, знакомится  с  их проблемами в  непосредственной  обстановке.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 29 марта  состоялась очередная такая встреча.

Министр выслушал граждан и пообещал помочь им в  рамках полномочий, предоставленных законодательством РА.




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