Министр ЧС РА встретился с гражданами

В последнюю пятницу месяца министр ЧС РА Феликс Цолакян, как правило, встречается с гражданами, знакомится с их проблемами в непосредственной обстановке.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, 29 марта состоялась очередная такая встреча.

Министр выслушал граждан и пообещал помочь им в рамках полномочий, предоставленных законодательством РА.