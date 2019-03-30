Европейские индексы - 29-03-19

МОСКВА, 30 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.86% и составил 11526.04 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.02% и составил 5350.53 пункта, британский FTSE вырос на 0.62% и составил 7279.19 пункта, а российский RTSI снизился на 0.76% и составил 1198.11 пункта.