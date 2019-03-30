Сергей Мовсесян — 8-й в первенстве Европы по шахматам

В Македонии завершилось первенство Европы по шахматам.

Как передает Арменпресс, из представителей Армении в последнем, 11 туре, победу одержали АйкМартиросян, Грант Мелкумян, АрманПашикян, Шант Саркисян. Вничью сыграл Сергей Мовсесян, Роберт Ованнисян.

Экс-член сборной Армении Сергей Мовсесян набрал 8 очков из 11 возможных и занял 8-е место, АйкМартиросян – 34-е (7,5 очков) Грант Мелкумян – 40-е (7 очков).