Время в Ереване: 11:07:36,   30 Март

Сергей Мовсесян — 8-й в первенстве Европы по шахматам


В Македонии  завершилось первенство Европы   по шахматам.

Как  передает Арменпресс, из представителей Армении в  последнем, 11 туре, победу  одержали АйкМартиросян, Грант Мелкумян, АрманПашикян, Шант Саркисян. Вничью сыграл Сергей  Мовсесян, Роберт Ованнисян.

Экс-член сборной  Армении Сергей  Мовсесян набрал 8 очков  из 11 возможных и занял 8-е место, АйкМартиросян – 34-е (7,5 очков)  Грант Мелкумян – 40-е (7 очков).

 

 




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