Пашинян и Алиев согласились продолжить прямой диалог: заявление сопредседателей МГ ОБСЕ

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и министры иностранных дел Армении и Азербайджана выступили с совместным заявлением по итогам встречи премьер-министра Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вене 29 марта. «Арменпресс» представляет заявление полностью:

“Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян впервые встретились сегодня в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов - Россия, Эндрю Шефер - США, Стефан Висконти - Франция). Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Зограб Мнацаканян и Эльмар Мамедъяров. На встрече также присутствовал личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик.

Встреча прошла в позитивной и конструктивной обстановке и дала возможность лидерам двух стран прояснить свои позиции. Они обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов процесса урегулирования и идеями по содержанию.

Оба лидера подчеркнули важность создания благоприятствующей миру атмосферы и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта.

Коснувшись разговора в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления режима прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере.

Премьер-министр и президент поручили своим министрам вновь встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также согласились продолжить прямой диалог”.