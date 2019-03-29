Никол Пашинян положительно оценивает встречу с Алиевым

Находящийся с рабочим визитом в Австрии премьер-министр Никол Пашинян в Вене встретился с представителями местной армянской общины, которые очень тепло встретили премьер-министра бурными аплодисментами.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян отметил, что он всегда с нетерпением ждет встреч с представителями армянской общины в рамках своих рабочих и официальных визитов. “Ключевое и самое важное значение изменений в Армении заключается в том, что между нами существует эта атмосфера и эта любовь. Сегодня очень важно констатировать, чего добилась Республика Армения. Это действительно демократическое государство, в котором власть действительно принадлежит народу. Для меня большая честь находиться в этом статусе не потому, что я премьер-министр Республики Армения, а исключительно благодаря тому чувству, что я премьер-министр Республики Армения исключительно по желанию и выбору армянского народа. Это самое важное.

Мы постоянно обсуждали вопрос легитимности власти, и сегодня я чувствую важность этого утверждения в своей работе, в международных отношениях. Я не сомневаюсь, что произошедшие перемены, народная революция приведут нас к реальным экономическим и политическим победам.

Самая важная победа уже состоялась: это установление власти народа в Республике Армения. Экономические показатели, которые начинают проявляться сегодня, оценки, которые дают международные организации в связи с экономическим развитием нашей страны, показывают, что мы вместе добьемся успеха в процессе экономической революции.

Но самое главное - это изменение в глазах людей; революция, которая отражается в наших глазах. Сегодня мы видим в глазах друг друга взаимное доверие, взаимную любовь, взаимное уважение и, конечно же, готовность быть друг с другом, вместе брать на себя ответственность за будущее нашей родины”, - сказал Никол Пашинян.

Затем премьер-министр коснулся итогов сегодняшней встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене.

“Я понимаю, что самая интересная тема - это сегодняшняя встреча. Могу сказать, что я положительно оцениваю нашу встречу с президентом Алиевым. Не могу сказать, что в переговорном процессе произошел прорыв, произошла революция, поворотный момент или эпохальное событие, но важно, что начался процесс, который позволяет нам говорить о наших повестках, представлениях, проблемах, говорить о процессе, о котором я заявил в Степанакерте, а потом и во время своей пресс-конференции.

Я положительно оцениваю сегодняшнюю встречу и надеюсь, что президент Алиев тоже даст положительную оценку встрече. Я хотел бы коснуться одного нюанса. Когда я говорю, что я положительно оцениваю, это не означает чью-то победу или чье-то поражение. Вообще, до сих пор было принято подходить к таким разговорам в той логике, делать такие заключения, что, вот, мол, они встретились, а кто победил и кто проиграл? Важной особенностью этого разговора является то, что не ставится задача выйти с переговоров и заявить, что я выиграл, а другая сторона потерпела поражение. Так было и в ходе обсуждений в Душанбе, Санкт-Петербурге и Давосе.

Начался диалог, и каждая сторона представляет свои идеи: конфликт имеет глубокие корни, и очень важно понимание того, что мы имеем дело с непростой ситуацией. Это очень глубокая, серьезная проблема, и я считаю важным формирование атмосферы, в которой мы можем говорить о том, что мы думаем, можем говорить и понять. Можем задуматься над следующими вопросами: можем ли мы констатировать, что в диалоге нет ничего плохого; можем ли мы говорить друг с другом, не имея цель навредить друг другу; можем ли мы приложить усилия, чтобы на армяно-азербайджанских границах была стабильная ситуация; можем ли мы начать диалог о том, чтобы жители приграничных сел жили нормальной жизнью, занимались сельскохозяйственными работами, не опасаясь снайперских выстрелов с противоположной стороны? Нужно понять, можем ли мы задуматься о существующих гуманитарных аспектах, которые можем обсудить?

Есть граждане двух сторон, и нужно понять, можем ли мы попытаться организовать встречи с семьями, чтобы у этих людей была возможность общаться с членами своих семей; можем ли мы поручить нашим министрам иностранных дел продолжить этот разговор, чтобы понять суть проблемы. Но также ясно, что у каждого из нас есть свои позиции, в которых мы глубоко убеждены. Однако, можем ли мы попытаться говорить о позиции другой стороны, о том, что является в позиции противоположной стороны логичным, а что нет? В этом смысле я считаю эту встречу положительной и, честно говоря, еще не знаю, какова оценка президента Алиева, но я надеюсь, что наши оценки, по крайней мере, заметно и ощутимо отличаться друг от друга не будут”, - сказал премьер-министр Пашинян.

В ходе встречи Никол Пашинян также ответил на ряд вопросов представителей армянской общины Вены.